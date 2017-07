Politsei hoiatab Pärnus tegutsevate petturite eest

Praegu teadaoleva skeemi kohaselt pillab üks mees avalikus kohas eaka kodaniku ees liikudes maha heleda paberinutsaka ja kõnnib siis edasi. Tagant tulev teine mees aga jõuab inimesega kohakuti ja korjab nutsaka üles, öeldes eakale, et korjas maast just suure summa raha.

Ees liikunud mees pöörab korraks ümber ja küsib näiliselt võõra käest, kas too leidis midagi ja "võõras" eitab seda. Eaka inimesega kaasa liikudes aga teeb ettepaneku leitud "raha" ära jagada.

Keeldumise korral on püütud eakaid ümber veenda, liikudes nendega kaasa.

Veidi eemal ootab aga nutsaka maha pillanud mees, kes palub nii eakal kui ka teisel mehel oma rahakoti ette näidata ja võtab mehe taskust pillatud paberinutsu. Nutsaka pillanud mees ähvardab kutsuda politsei ja mõlemad mehed kõnnivad minema.

Kodus on eakad avastanud, et neilt on kadunud pangakaart ja kontolt on nende teadmata võetud sularaha.

Politsei palub inimestel vanemaealisi lähedasi hoiatada, et sel moel ligi astuvate meestega ei maksa suhelda, veel vähem oma rahakotti avada. Samuti tuletame meelde, et oma PIN-koodi ei tohi hoida pangakardiga samas kohas ja sularahaautomaadist raha välja võttes tuleks jälgida, et keegi PIN-koodi sisestamist ei näe.

Politseile on teada üks selliselt Pärnus toimetav mees. Kõigil, kes pildil kujutatud meest silmavad, palutakse sellest teada anda meilil kristiina.hallimae@politsei.ee või telefonil 444 6568.