Purjetajatel oli Itaalias must päev

"Hommikusel kaptenite koosolekul anti hoiatus, et vaid mõneks tunniks saabuv tuuleaken tuleb ära kasutada ja selle aja jooksul on plaanis efektiivselt ära teha kaks vastutuule-allatuule lühirajasõitu," rääkis MMi kajastav Piret Salmistu. "Nii õnnestuski, kuigi tuulel oli selle vähese aja jooksul kiirust vaid 2,5–3 meetrit sekudis. Teise võistlussõidu teiseks pooleks vaikis tuul veel ja muidu kaheringilist sõitu lühendati teise ringi ülemises vastutuule märgis, et vältida tuule täielikku vaibumist ja jahtide finišisse mittejõudmist kontrollaja jooksul. Kui esimene sõit kestis umbes poolteist tundi, olid teise sõidu finiši ajaks jahid rajal olnud ligikaudu tunni."

Katariina II sai esimese sõidus 20. ja teises 16. koha. Meeskonna itaallasest taktiku Niccolo Bianchi sõnutsi oli neil raske päev. "Keskmine tuulekiirus kahe sõidu jooksul oli kõigest viis sõlme ja sellistes tingimustes oleme halvemas seisus võrreldes selliste konkurentidega nagu Farr 30 ja Melges 32, kes purjetavad alati vabas tuule. Me oleme nendega võrreldes üsna aeglased. Esimeses sõidus ei õnnestunud meil start ja teises sõidus osutus valeks poolevalik teisel vastutuule otsal. Paraku ei soosi ilmaennustus meid järgmiselgi kahel päeval, lubades väga nõrka tuult. Kuid meil on super tiim ja oleme optimistlikult meelestatud."

Sugari võistkond Sandro Montefuscoga roolis lõpetas esimese sõidu 18. ja teise viiendal kohal.

Nelja sõidu järel asus C-klassis võistlust juhtima itaallase Querin Alessio tiim jahil Mummy One, saades lühirajasõitudes kirja viienda ja kolmanda koha.