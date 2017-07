Eluohtlik mäng: tüdrukud viskusid sõiduteele pikali

Facebooki lehel "Märgatud24 Pärnus" kirjutas kahe tüdruku ohtlikke tegemisi märganu, et oleks neile peaaegu otsa sõitnud. "Tahavaatepeeglist märkasin, kuidas tüdruk pikali teele viskus. Jäin autoga natuke eemal seisma, sest tahtsin minna nendega rääkima, aga enne mind jõudis üks teine naine seda teha," seletas ta.

Postituse autor lisas, et jäi tee äärde seisma ja vaatas, mis edasi saab. "Lõpuks tüdrukud võtsid mingisuguse kasti ja läksid minema," ütles ta.

Pärnu Postimehega suhelnud naine ütles, et sõitis postituses mainitud kohast mööda kella 21 ajal. "Nägime elukaaslasega, et sõidutee oli midagi täis pillutud. Mõtlesin, et mõni auto on koormakatteta sõitnud ja seepärast on see seal maas," lausus ta, lisades, et postituses mainitud lapsi ta sel ajal enam tee lähedal ei näinud. "Väga hea, et neid seal polnud. Kui meie liikumissuunas oleks neid pikemalt näha olnud, oleks vastassuunas sõitvatel autojuhtidel see juba keerukam olnud, sest neil on seal kurv."

Politseid eile õhtu Rääma tänaval ohtlikke mänge harrastanud tüdrukutest teavitatud ei ole, küll aga on politsei saanud samateemalise teate mai lõpus Sauga vallast Tammistest, kus tüdruk sõiduteel lebas.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo ütles, et kui autojuht või möödakäija märkab niisugust olukorda, tuleks politseile kindlasti teada anda, et korrakaitsjad saaksid kiiresti reageerida.

Ennekõike püüab politsei lastega vesteldes neile selgeks teha, et sellised ohtlikud mõõduvõtud võivad lõppeda väga raskete tagajärgedega. Uibo paneb lapsevanematelegi südamele, et nad räägiks lastega sel teemal.

"Lapsed ei suuda sageli oma nooruse tõttu kõiki riske õigesti hinnata ja võivad mõtlematult end ohtu seada," märkis Uibo ja kutsus ühtlasi autojuhte üles tähelepanelikkusele teel.