Suvekorterite eelisseisund häirib hotellipidajaid

Sildmäe on kodumajutust proovinud mitmes riigis ja saanud positiivse kogemuse. Siiski häirib teda see, et ametlikud majutusasutused peavad täitma kõiksugu nõudeid ja tasuma makse, samal ajal kui külaliskorterite turg meenutab rohkem Metsikut Läänt. “Mitte et see meie tööd häiriks, aga asi on suhtumises. Osalt oodatakse nõuete täitmist ja teise osaga, kes samasugust teenust pakub, ei tegelda,” nentis ta.

Sildmäe arvates jagamismajandust ei peaks siiski üle reguleerima. Pigem võiks reguleerimine käia e-kanalite kaudu, et lahendus oleks lihtne nii teenusepakkujale kui kliendile. Kuldkepp nõustub Sildmäega jagamismajanduse teemal, sest see on ettevõtlus, mida ei tohi ära tappa. Korterite väljaüürijate soov on lisasissetulek, ent seda tehakse ettevõtluskogemusegi saamiseks. “Sa oled tegelikult väikeettevõtja, mikroettevõtja, aga siiski,” seletas ta.

Eesti maksumaksjate liidu juhatuse liikme Lasse Lehise väitel on paraku igas valdkonnas nii, et väikeettevõtlust on maksuametil raskem kontrollida, sest tulud on väikesed ja tööd palju. Sellepärast on tema jutu kohaselt paljud riigid jõudnud järeldusele, et targem oleks väikeüritajatele anda maksuvabastusi või -soodustusi, et jätta alles tegemise rõõm ja suunata maksuameti ressurss olulisematele asjadele, näiteks ümbrikupalga jahtimisele. “Jagamismajanduse puhul räägib maksuvabastuse poolt seegi, et siis ei pea pikalt juurdlema, millised kulud on tulu saamiseks vajalikud,” põhjendas ta.

Lehise ütlust mööda ei ole praegu Eestis erisätteid jagamismajanduse kohta, on vaid tulumaksuseaduse tõlgendus, mille kohaselt juhuslikke tulusid ei maksustata, kui tegu oli vaid kulude vähendamise sooviga, mitte tuluteenimise eesmärgiga. Näiteks koduaiast korjatud lillede müük.

Üüritulule ja majutusteenusele ei ole erisusi kehtestatud. Lühiajaline üürimine koos koristamisega kvalifitseerub majutusteenuseks. Väikeses mahus majutust oma kodus või kodunt ära olles võib Lehise ütlusel tõlgendada juhusliku ja maksuvaba tuluna. Praktika on pigem selline, et väikesi tegijaid keegi ei kontrolli ja tõsisemad tegijad registreerivad FIEks või asutavad osaühingu.

Lehise sõnutsi leiab rahvusvahelisest praktikast palju õpetlikku: näiteks nõuda tubade väljaüürimiseks tegevusluba või linnavalitsuses registreerimist – sellega kaasneks ühekordse maksu tasumine, mis sõltuks näiteks pinna suurusest ja üüriperioodist. Sel juhul poleks vaja tulusid deklareerida.

Küsimusele, kas maksuamet teeb koostööd mõne majutust vahendava jagamismajanduse portaaliga, vastas maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe, et Airbnb on näidanud valmisolekut jagada maksustamisalast infot oma portaali kasutajate seas. Enne tulude deklareerimise algust saatis maksuamet otseteavituse inimestele, kellele kuuluvat kinnisvara oli eelmise aasta jooksul portaali Booking.com vahendusel pakutud lühiajaliselt rendile.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnade kohaselt uusi kodumajutuse maksustamisreegleid praegu ei arutata, sest puudub vajadus. Majutust on võimalik pakkuda eraisikuna, kes maksab maksu üüritulu pealt tavalise füüsilise isikuna, või registreerides end FIEna või asutades äriühingu. FIE või äriühingu puhul saab kulusid arvesse võtta.

“Siiski võib mõelda andmete edastamise kohustusele, nagu ühena vähestest toimib see riikides praegu maksu- ja tolliameti ning Uberi vahel,” märkis Jegorov.