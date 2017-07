Apollo kinos etenduv lavastus on tõeline näitlejameisterlikkuse tuleproov.

Uuel nädalal tasub teatrihuvilistel hoopis kinno minna, sest Apollo kinos etendub Kinoteatri “Once Upon a Time in Estonia”, kus astuvad üles näitlejad Indrek Ojari ja Argo Aadli ning lavatagused jõud on Henrik Kalmet, Diana Leesalu ja Paul Piik.