Sõudekoondis katsetab kahe- ja neljapaati

Sõudeliit teatas kodulehe vahendusel, et kui jaanipäeva paiku Merevaigust Aeru regati eel kavandas alaliit Luzerni lähetada kolm paatkonda, tuli Leedu võistluste tulemuste põhjal plaani muuta. Nimelt selgus seal tõsiasi, et algul koondisse arvatud Joosep Laos pole veel küllalt võimekas, katsetamaks teda ühepaadil tippkonkurentsis. Nii jäid sõelale Oskar Kuzminist ja Kaur Kuslapist moodustatud paarisaeru kahepaat ning paarisaeru neljapaat rivistuses Kaspar Taimsoo, Tõnu Endrekson, Sten-Erik Anderson ja Allar Raja.

"Kuzmin ja Kuslap liiguvad tempokalt ning on peale Raja ja Endreksoni kooslust seni paremuselt teistsugust minekut näidanud," arvas koondise peatreener Matti Killing kahepaadi vormi kohta.

Koondise kõrgeimad ootused on taas neljapaadil. Selles koosseisus ei ole nelik varem võistlemas käinud, küll on aga kõik väga kogenud tegijad. Ainsana puudub olümpiamedal Andersonil, kuid tal on ette näidata 2013. ja 2014. aasta maailmameistrivõistluste viies koht. Rio olümpial neljapaati kuulunud Andrei Jämsä teatas hiljuti, et jätab tervise säästmise ja seljavigastuse ravimise pärast selle hooaja vahele.

Kvartette läheb kahe eelsõidu peale veele 12. Kell 14.10 startivas esimeses eelsõidus lähevad Eesti kõrval võistlema Holland, Indoneesia, Suurbritannia, Poola ja Uus-Meremaa. Teises sõidus sõuavad Leedu, USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Norra. Mõlemast sõidust liigub A-finaali võitja. Ülejäänud langevad laupäevasesse vahesõitu.

"Liigume kenasti ja paneme lootused finaalipääsule. Kuna jätsime eelmise MK-etapi vahele, pole meil kõige selgemat teadmist, mida konkurendid on teinud. Usun, et võrreldes Euroopa meistrivõistlustega oleme veidi paremad," märkis Killing optimistlikult.

Luzerni MK-etapist saab reaalajas ülevaate veebisaidilt Worldrowing.com. Otseülekanne edastatakse samas 9. juuli A-finaalidest.

Koondise tänavune peaeesmärk on edukalt esineda septembri lõpus Floridas maailmameistrivõistlustel.