Nädalapäevad on toiminud Pärnu linnas uus ühistranspordikorraldus. Üldine arvamus paistab olevat selline, et küll kõik paika loksub, sest uhiuued bussid on ilusad, vaiksed ja keskkonnasäästlikud. Nädala jooksul kogunes arvamustoimetusse siiski käputäis küsimusi, millele palusime vastata Pärnumaa ühistranspordikeskuse (PÜTK) juhatajal Andrus Kärpukil.