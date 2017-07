Video: Kalju lõi Vaprusele kolm vastuseta väravat

Kalju viis 32. minutil juhtima Artur Valikaev. 42. ja 58. minutil oli täpne nõmmekate viimane täiendus brasiillane Ellinton Antonio Costa Morais ehk Liliu.

Kui mängitud on pool hooaega ehk 18 vooru, juhib Premiumi liigat Flora, kes on kogunud 48 punkti. Levadia hoiab teist ja Kalju kolmandat kohta.



Vaprus on seitsme punktiga viimane, jäädes üheksandal kohal olevast Viljandist maha kolme ja kaheksandal tabelireal paiknevast Paidest üheksa punktiga.