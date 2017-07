Saunalisi ehmatasid püssilasud aknasse

Jaano Martin Ots rääkis, et aken oli poolviltu lahti ja lasud klaasi siiski ei purustanud, sest põrkasid tagasi. Saunaruumis viibis sel ajal kaks inimest.

Otsa jutu järgi tulid lasud naabri hoovist, kus lasti varemgi õhupüssist märki.

Ots reageeris laskudele sedamaid. “Läksin küsisin, miks meie pihta tulistatakse,” sõnas ta.

Vastuseks kosteti, et pole tulistanud. Kui Ots politsei kutsus, oldi pahased.

Politseist kinnitati, et reedel kell 23 ajal selline juhtum toimus. Lääne prefektuuri pressiesindaja Andra Jundas lausus, et tõenäoliselt lasti kogemata märgist mööda.

Eile teatas pressiesindaja, et praeguseks on politseinikud jõudnud järeldusele, et tahtlust kedagi lasta ei olnud, kuid endiselt selgitatakse välja juhtumi asjaolusid.