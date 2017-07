Hiljuti avati Pärnu kalakonservikombinaadi administratiivhoones iseteenindav söökla, mis valmistas kombinaadi töötajatele suurt rõõmu. Söökla köök on varustatud 27 kW elektripliidiga, mis on Pärnus ainulaadne. Köögis on soe ja külm vesi ning puhas õhk, mille eest hoolitseb suur elektriventilaator.