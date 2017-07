Juhtkiri: Rõngassabade oma haigus

Aafrika seakatk on andnud ohtralt ainest karikaturistidele, aga seakasvatajad muretsevad. Võimalik, et sead samuti, sest oht oma ots leida muulgi ajal peale jõulueelse on aina suurenenud. Ent muiata pole midagi, sest pärast 14. juuni katkudiagnoosi läks taevakarja 3400 rõngassaba ja Pärnumaale on jäänud vaid üks suur seafarm.