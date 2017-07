Rahandusministeerium annab terviseasutustele miljoneid

Ministeeriumi teatel on kavas luua või uuendada esmatasandi tervisekeskused, mille põhiteenused on perearstindus ja -õendus, füsioteraapia, ämmaemandus või koduõendus. Uued tervisekeskused vastavad paremini vananeva rahvastiku vajadustele. Nii pööratakse aina rohkem tähelepanu krooniliste haiguste jälgimisele ja kontrolli all hoidmisele.

Tervisekeskuste loomiseks said toetust taotleda kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad haiglad, üldarstiabi tegevusloa omajad, samuti eriarstiabi osutajad, kelle ruumides juba praegu perearstid töötavad. Peale Euroopa regionaalarengu fondist saadava toetuse peab taotlejatel olema omafinantseering.

Peale Pärnu haigla ehitatakse või taastatakse toetusega 18 tervisekeskust Harju-, kaheksa Ida-Viru-, kaks Jõgeva-, kolm Järva-, kaks Lääne-, neli Lääne-Viru-, kaks Põlva-, kaks Rapla-, viis Tartu-, kolm Valga-, kolm Viljandi- ja üks Võrumaal.

Valitsuse kinnitatud kava järgi hindasid taotlusi rahandus- ja sotsiaalministeerium.