Ammende villas avati täna õhtul juveelinäitus “Art Noveau lilled”. Tegemist pole mitte tavapäraste uhkete ehete vaid tõeliselt omanäoliste kunstiteostega. Nahkhiired, ahvid, paabulinnud - just need elusolendid on põimunud teiste loodusmotiividega segamini imelisteks juugenstiilis käevõrudeks, kaelaeheteks ja sõrmusteks.