Vaadake, millised on linlaste arvates Pärnu probleemsemad kohad ja piirkonnad!

Näiteks Ülejõe ja Rääma kandis tõid küsimustikule vastajad esile Noorteväljaku pargi, kus tihti tarbitakse alkoholi. Raekülas teevad muret kiiruseületajad Kalevi puiesteel. Mai piirkonnas mainiti kunagise kino ümbrust ja sealkandis liikuvaid kahtlaseid seltskondi. Kesklinnas tekitab probleeme Rüütli tänava ööklubide vaheline ala.

"Iga piirkonna ühine nimetaja oli kiiruseületamine ehk palju toodi esile teelõike, kus autojuhid ennast unustavad ning nii iseenda kui ka kaasliiklejad liiga suure sõidukiiruse tõttu ohtu panevad," seletas uuringu korraldanud Lääne prefektuuri Pärnu piirkonnapolitseinik Raido Pruul.

Palju nimetati kohalikku omavalitsust puudutavaid kitsaskohti, eriti liiklusalaseid. Seega kavatseb politsei nende lahendamisse kaasata Pärnu linnavalitsuse.

Pruul märkis, et uuringu tulemus oli politseile küllaltki ootuspärane. "Paljud probleemsed kohad olid meile juba teada ja lahendame nendega seotut oma töös iga päev, kuid saime uut informatsioonigi," täpsustas ta.

Pärnu ebaturvalisemate kohtade uuringule vastas 216 inimest: 37 protsenti mehi ja 63 protsenti naisi.

"Pärnu linna rahvaarvu arvestades oli vastajaid vähe, kuid välja pakutud ideed on enamjaolt sisukad ja asjalikud," kommenteeris Pruul.

Kõige rohkem vastanuid ehk 61 protsenti kuulub 25–49aastaste kategooriasse. 50aastased ja vanemad moodustasid 21 protsenti kogu vastanute hulgast. Ülejäänud olid nooremad. Enim, 38 protsenti vastanuid elab Ülejõe ja Rääma piirkonnas. Kesklinnast oli 31 protsenti, Mai piirkonnast 19, Raekülast kaheksa ja Vana-Pärnust neli protsenti vastanutest.

Pruuli sõnutsi analüüsib politsei küsitlust põhjalikult, võtab andmed kokku ja avalikustab tulemused. "Millal ja kus, seda me veel ei oska öelda. Pärast suvehooaega analüüsime tulemusi süvitsi," ütles ta. "Püüame liikuda selles suunas, et politsei edasine tegevus Pärnu linna eri piirkondades lähtuks kogukonna vajadustest, et tulevikus keskenduda nende probleemide lahendamisele."