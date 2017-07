Eesti riigil täitub varsti 100 aastat. Kuigi see arv on paljude muude rahvaste, näiteks leedulaste ajalooga võrreldes üsna tagasihoidlik, jagub meil küllaga põhjusi olla uhke ja õnnelik. Juba kaks korda on rahva parimad pojad ja tütred suutnud teoks teha meist enamiku unistuse ja välja võidelnud iseolemise õiguse.