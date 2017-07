Rasmus Kattai: Unistus majanduskasvust

Eesti majandus kasvas selle aasta esimeses kvartalis 4,4 protsenti. See oli viimase viie aasta kiireim kasv. Rõõmustab see, et paremini ei lähe üksnes mõnel tegevusalal, vaid majandusel tervikuna. Kuna viimase nelja aasta keskmine kasv jäi alla kahe protsendi, on edasiminek märgatav. Paljudele võib siiski tunduda, et 4–5protsendine kasv ei saa olla Eestile lagi, sest enne kriisi ja üleeuroopaliste probleemide algust kasvas majandus sellest üle kahe korra kiiremini.