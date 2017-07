Video ja galerii: suvepealinnas kihutavad ringi miljonid eurod

Täna jõudis mürina saatel Pärnu pea 60 superautot, mida nii päevasel ajal Audru ringrajal kui ka õhtuti kella kuuest Rannahotelli parklas on kõigil huvilistel võimalik uudistada. Autod lahkuvad suvepealinnast pühapäeval.

Gran Turismo peakorraldaja Peter Ternström naljatas, et kohaletulnutest kõige lahedam sõiduk on loomulikult tema Dodge Viper. Küsimusele, miks nii, vastas rootslasest peakorraldaja: "Sest see on minu oma." Ta leidis, et auto sobib kokku tema hullumeelse iseloomuga.

Üle 200 000 euro maksva Lamborghini Huracani omanik Hans sõidab tavaliselt Ameerika autodega. Kuid sedasorti üritusele sobib 610hobujõuline sportauto rohkem, sest püsib hästi teel ja on välkkiire. "Disain, võimas, halastamatu," iseloomustas autoomanik oma autot.

Kõige noorem osaleja on kümnekuune beebi, kes sõitis Rannahotelli ette uhkes Porsches. Tõsi küll, roolis ei istunud loomulikult tema, vaid ema Katarina, kes osaleb Gran Turismol kolmandat korda. "Porsche Cayman S on hea auto, sest see sobib nii pereautoks kui ka rallitamiseks," kiitis Katarina.

Aia taga käis autosid uurimas ja pildistamas palju inimesi. Kolm poissi arutasid pikalt, millist autot nad endale tahaksid. Peale Ferraride jäi neile silma Nissan GTR, mille nimi ei pruugi nii uhkelt kõlada, kuid on võrreldes tavaautodega võimas masin.

Kõige kallimad superautod, mida Rannahotelli ees näeb, on 350 000 eurot maksev McLaren 675LT ja veerandit miljonit väärt Ferrari F12, millel võimsust lausa 720 hobujõudu. Võrdluseks olgu mainitud, et tavalisel sõiduautol on võimsust 100–200 hobujõudu. Üks autodest tuleb Ternströmi sõnutsi koguni Miamist ja see on ühtlasi kaugeim külaline.

Gran Turismo on superautode omanikele loodud üritustesari, mille raames korraldatakse eri riikides sõiduretki ja külastatakse Euroopa paremaid ringradu. Eestis toimub see kuuendat korda.