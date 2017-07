Enamik õpilasi ei soovi suvekuudel tegevusetult passida, vaid läheb tööle. Peale selle, et teenitakse taskuraha, täieneb kogemuste pagas selle võrra, mida koolis ei õpita. Suur osa noori on leidnud töö tuttavate, sõprade ja sugulaste kaudu. Oluline on, et töökoht hariks, pakuks põnevust ja koos käiks tore seltskond.