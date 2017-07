Maavanem möönis, et alluvate töövõimaluste suhtes valitseb segadus

"Segadust ja selgusetust on sel teemal ja praegu palju," ütles Kaljuste.

Kaljuste sõnutsi töötab Pärnu maavalitsuses 35 inimest ja 1. jaanuaril 2018 nad kõik koondatakse. Tema teatel pole veel teada, kui paljud neist saavad oma erialal tööd jätkata.

Pärnu maavanema jutu järgi kohalikud omavalitsused (KOV) maakonnas alles vaidlevad, milline peaks välja nägema maakonna ühisorganisatsioon, mis võtab üle osa maavalitsuse üleanded. Riigiasutused ja -ametid teevad või alles hakkavad tegema ametikohtadele avalikke ja sisekonkursse.

"Kolmandik maavalitsuse ametnikest saab jätkata muudes riigistruktuurides ja kaks kolmandikku peab otsima omale uue töö kas erasektoris või KOV-is," tõdes Kaljuste, lisades, et mõni läheb ilmselt pensionile.

"Kui me vaatame maavalitsuse inimeste jätkamist eri struktuurides, huvitab kindlasti igaüht, millised hakkavad olema tema palga-, töö- ja muud töölepingu tingimused. Arvan, et kui need on märksa kehvemad kui praegu, võtab inimene arvatavasti koondamise vastu ja otsib uue töö või alustab ettevõtlusega," leidis Kaljuste.

"Riikliku territoriaalhalduse likvideerimine ei ole riigi juhtimise seisukohast mõistlik. Me saame killustatud ja omavalitsuste ühendamisest siiski jõuetu omavalitsussüsteemi, täielikult tsentraliseeritud ja valdkondlikesse torudesse topitud riikliku süsteemi. See ei ole hea mõte: sellest kaotab eelkõige piirkond ja asjaajamine muutub inimestele keerukamaks ja otsustamine liigub kaugemale," rõhutas Kaljuste.

Enda tulevikust rääkides ütles Kaljuste, et kandideerib Pärnu linnavolikogusse ja on sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat. "Kui saan valijatelt tugeva mandaadi, lähen linnavolikogusse. Samal ajal olen hariduselt geodeesiainsener ja valmis jälle ettevõtjana maamõõtjaks hakkama," lisas Kaljuste.