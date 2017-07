Korvpalliliit püüab Pärnu korvpalli päästa

"Korvpalliliit tundis huvi, kas ma olen valmis vähemalt üritama, leidmaks raha, et seda asja ülal pidada. Uurin maad ja üritan välja selgitada, kas see on teoreetiliselt võimalik," rääkis Kärp.

15. juulil lõpeb liigasse registreerimise tähtaeg. Kärp kinnitas, et palub korvpalliliidult registreerimisaja pikendust.

Küsimusele, kui reaalseks Kärp sellist plaani peab, et Pärnu ikkagi järgmisel hooajal jätkab, vastas ta: "Väga väikeseks. Kui see asi mingi imega läbi läheks, jätkaksime oma noorte ja Eesti meestega," kinnitas treener.

Korvpalliliit oleks Kärbile abiks nõu ja jõuga. "Mingit rahalist abi või tuge ma küll ei tea, et tuleks," teatas Kärp. "Kogu protsessi eesmärk on see, et üritada mingilgi moel Pärnu korvpalli säilitada. Kui sellest ei tule midagi välja, tuleb tõhustada noorte tööd ja püüelda teisest ja esiliigast uuesti üles tõusta."