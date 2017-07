Pärnu on koht, kuhu Kaspar Kokk käib Tartust tööle. Reisisadama ehitust võtab ta missioonina anda linnale midagi juurde.

AS Pärnu Sadama nõukogu liige ja AS Transcomi tegevjuht Kaspar Kokk on omaaegne Eesti suusakuulsus, kes vahetas sportlase töö päevapealt ärijuhtimise vastu, olles ühtaegu suurärimehe Rein Kilgi õpilane, usaldusisik ja partner.