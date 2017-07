Naistearst Urve Pappa leidis, et mitmike sündide arvu langust võib seletada kunstlikul viljastamisel vaid ühe embrüo siirdamine.

Pärnu haiglas on sel aastal kaksikuid ilmale tulnud kuuel korral. Kuigi möödas on alles pisut üle poole aasta, on eelmise aasta kaksikute arv juba ületatud. Millal Pärnus aga viimati kolmikud sündisid, ei osanud haigla turundusspetsialist Errit Kuldkepp öelda, sest andmed elektroonses arhiivis ulatuvad vaid 1999. aastani.