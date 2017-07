Galerii: Pärnu rulapargis selgusid parimad trikitajad

Rulatajate seas oli parim Raind Lindemann. Teise koha sai Meelis Erm ning kolmanda koha saavutas Toomas Seppänen.

Parimaks nooreks rulatajaks nimetasid korraldajad Robin Õige.

Tõukerattal oli parim Joel Karhu, teiseks jäi Eetu Haapaniemi ning kolmandaks Erik Metsoja.

Parima triki tõukerattaga sooritas Odd Holmen (360 toothpick to manual to 180).

Parimaks nooreks tõukeratturiks nimetati Aleksandr Konovanov.

BMX klassis võidutses taaskord Andres Lainevool. Hõbedasele kohale jäi Talis Viirpalu ning kolmanda koha teenis Ernests Zebolds.

Parima noore BMX-ratturi auhinna sai Crish Patrick Tilk.

Parima triki sooritas rattaga Marek Kuhalskis (Barspin to manual to feeble to hard 360 out).