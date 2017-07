Kentsakas kord ranna avalikus WCs: naised peavad paberit töötajalt paluma

Postitaja selgitas Facebooki lehel, et Pärnu rannas aega veetes tuli vajadus käimlat kasutada, kuid ta märkas, et naiste WCs polnud tualettpaberit. “Tualettruumi ees istus kerberoseproua, kes valvas vetsupaberirulli. Ei osanud esimesel korral ette mõelda ja paberit küsida,” kirjutas ta.

Kui tekkis vajadus tualetti teist korda kasutada, hõikas naine mehele, et ärgu unustagu paberit kaasa võtta. Kuid selle peale oli töötaja vastanud, et meeste WCs on paberit. Töötaja selgitas, et naised ei oskavat paberit kasutada ning “lüpsetavad ja raiskavad” seda.

"Et siis, Pärnu linna maksumaksjad, võtke teatavaks, et selle asemel, et ka naistele avalikku WC-sse piisavas koguses tualettpaberit varuda, on hoopis palgatud täisajaga inimene, kes küsimise peale sulle ühe lehe peldikupaberit annab, sest muidu sa hakkad seda "lüpsetama",” kirjutas postituse autor.

Linnavalitsusega sõlmitud lepingu alusel haldab kõnealust avalikku tualetti EUM Events OÜ.

Linnavalitsuse pressiesindaja Anu Juurma-Saks selgitas, et mainitud töötaja pole palgatud selleks, et jagada paberit, kuid tema kohustus on lepingu järgi hoida tualeti korrasolekul silm peal.