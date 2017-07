Fotod: Vana-Pärnus sõitis auto otsa rattaga teed ületanud 14aastasele tüdrukule

Kokkupõrge toimus Haapsalu maantee ülekäigurajal.

"Ilmselt olin tähelepanematu. Jalgrattur tuli samuti eessõitva auto juhi jaoks ootamatult ja mõlemad pidurdasime, aga ei suutnud seisma jääda. Sõitsin Volvole tagant sisse," selgitas Peugeot' juht.

"Õnneks ei olnud hoog suur. Sõitsime vastavalt linna kiirusele. Jalgrattur liikus omal jõul teepervele," rääkis õnnetuses osalenu.

Peugeot' juht väitis, et rattur ületas teed sadulast maha tulemata. Politsei seda versiooni aga ei kinnita. Lääne prefektuuri valvepressiesindaja sõnutsi ületas neiu teed ratas käe kõrval ning jäi enne tee ületamist seismagi.

Kiirabi toimetas tüdruku haiglasse kontrolli, kuid haiglaravi viga saanud rattur õnneks ei vajanud.

"Ka natuke on liiga palju, kui me räägime alkoholist ja autojuhtimisest. Kui te ei ole kindel, et olete kaine, siis kõige õigem on kutsuda appi kaine sõber, kasutada ühistransporti või minna jala," ütles Lääne prefektuuri operatiivjuht Tarmo Värat. "See klaas õlut pole seda väärt, et sellega pannakse ohtu mitte ainult oma, vaid ka teiste inimeste elu ja tervist. Märgates kahtlase sõidustiiliga autot, tuleb sellest teada anda numbril 112."