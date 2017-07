Jagor jäi MMi normist vaid üheksa sajandiku kaugusele

27aastase Jagori isiklik rekord on tunamullu Kadriorus joostud 49,37 ja tänavune tippmark seni juunis Valmieras joostud 49,98. Londoni MMi norm sel alal on 49,35.

Jagorile järgnesid Lapinlahtis Namiibia jooksja Johannes Hardus Maritz (49,67) ja ungarlane Tibor Koroknai (49,93). Soome lootus Oskari Mörö piirdus tulemusega 51,61, mis andis vaid neljanda koha.

Jagori sõnutsi õnnestus tal jooks sammurütmi (sammude arv tõkete vahel) poolest ideaalselt, kuid jooksust puudus lõtvus. "Kogu jooks oli üks suur pressimine, mingit mõnu ei olnud. MMi normist puudu jäänud 0,09 sekundit jäi kindlasti rajale. Minu stardireaktsioon oli 0,285 sekundit. Alla 0,200 oleks normaalne. Õnnestumise korral oleks sealt saanud juba 0,1 sekundit võita," selgitas Jagor.

Heameelt pakkus Jagorile vaid tõsiasi, et ta lõpetas jooksu esimesena. "Finišeerides oli esimene mõte: kurat küll, nii vähe jäi puudu," nentis Jagor.

Praeguse seisuga lahutab Londoni MMist Jagorit 0,09 sekundit. On veel võimalus, et ta pääseb selle ajaga võistlema, kuna maailmas ei pruugi normitäitjaid küllalt palju olla. Kuid selle peale Jagor lootma jääda ei soovi. "Pühapäeval tuleb Tallinnas Eesti meistrivõistlustel kõik mängu panna. Teen veel selle nädala jooksul lühemaid kiiremaid jooksulõike ning natuke hüppe- ja kangitrenni, et eestikatel valmis olla," rääkis Jagor.