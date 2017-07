Pärnu esimene ristluslaev Serenissima mahutab kapten Etien Bonacici sõnutsi umbkaudu 100 reisijat, meeskonnaliikmeid on laeval 50. "Laeval on kaks salongi. Salong Andrea on mugav ja ruumikas. Väiksem, Haraldi salong on intiimsema õhkonnaga. Laeval on isegi internetiühendusega raamatukogu. Meelelahutuseks on meil minijõusaal, mullivann ja välibaar," tutvustas kapten.