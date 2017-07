Arborist selgitab: miks kahte noort vigastanud puuoks täies elujõus puu küljest murdus

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saksa jutu järgi rääkis eile Vallikäärus kõnealust puud uurimas käinud arborist, et õnnetuse põhjus võis peituda oksa ja tüve nõrgas ühenduskohas, mistõttu oks andis lehtede raskusele järele ja kukkus alla. "Silmaga seda näha ei saanudki," vahendas Juurma-Saks arboristi sõnu, lisades, et puu tervislik seisund on hea ja maha seda võtma ei pea. "Tegu oli halbade asjade kokkulangevusega ja on väga kahju, et selline õnnetus juhtus."

Seda, et midagi enne näha ei olnud, kinnitas Vallikääru parki hooldava Pärnu Haldusteenuste juht Riho Lääts, kes parki alles paari päeva eest külastas. "Käisin reede pärastlõunal talvesadamast pilte tegemas ja kõndisin selle puu juurest läbi," ütles ta. Lääts olevat korraks isegi selle puu all seisatanud, et vaadata, kuidas ümbrus niidetud on, kuid märke, et puuga midagi valesti oleks, ei paistnud.

Seda, et puuga võib midagi valesti olla, ei märganud Läätse ütlust mööda pühapäeva hommikul Vallikääru pargis toimetanud Pärnu Haldusteenuste koristajadki.

Õnnetus juhtus eile kella 15 paiku, kui häirekeskus sai teate, et Vallikäärus kukkus noortele peale pooleks murdunud suur saarepuu oks.

"Alati peab vist valmis olema: nautisime oma seltskonnaga ilusat suveilma ja järsku käis jõhker pauk," selgitas õnnetuspaigal viibinud Risto, kes ise sai juhtunust kergemad kriimud.

Kokku oli puu all viibinud seltskonnas üheksa inimest, kellest kaks sai pihta jämeda ja raske tüveosaga ning toimetati haiglasse. Ülejäänud seltskonnaliikmed said kergemalt põrutada või kriimustada.

Risto jutu järgi viidi kaks raskemalt kannatanut, tüdruk ja poiss, haiglasse. Üks ohvritest pidi väidetavalt minema kohe operatsioonile.

"Mingis mõttes õnnelik, mingis mõttes õnnetu õnnetus," võttis Risto juhtunu kokku.