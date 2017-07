Õueala kunagise Kilingi-Nõmme linnavalitsuse hoovis on avar. Sinna on paigutatud kiiged, mitmemeetriseks õhusõiduks Tarzani köis, lava esinejatele, puitpingid, laud, hoolsa käega istutatud palju suvelilli. Lustakas sildikiri ütleb “Ma armastan liikuda”. Liikumisvõimalus on Saarde valla südames eelkõige mudilastele, aga noortelegi. Linn on saanud mänguala võrra rikkamaks.