Piimakampaania kirju lehm kolis Rannaparki

Toiduliidu tegevjuhi Sirje Potisepa sõnutsi on piimalehma eesmärk tuletada inimestele silmapaistval moel meelde, et piim on üks väärtuslikumaid toiduaineid.

"Mul on väga hea meel, et meie värvikirev staarlehm on saanud kampaania raames külastada toredaid paiku Eestis, kuid erilist elevust tekitab tema jõudmine suvepealinna. Oleme tänulikud Pärnu linnale, mis lõbusa aktsiooniga kohe kaasa tuli ja meie lehmakese nii soojalt vastu võttis," ütles Potisepp.

"Meie skulptuur on omamoodi kummardus nii lehmadele, kes meile piima kui tõelist kangelaste toitu annavad, kui ka farmeritele, kes piimakarja kasvatavad ja meie tööstustele väga kvaliteetset toorpiima tarnivad," rääkis Potisepp.

Potisepp kinnitas, et piim on eestimaalaste seas küll väga armastatud toiduaine, kuid aeg-ajalt on hea teadvustada selle tähtsust ja seda, et eriti oluline on just kasvaval organismil piimatooteid tarbida.

Piimakampaania maskott peatub Rannapargis esmaspäeva hommikuni. Kõikide vahel, kes lehmaga pilte sotsiaalmeedias jagavad ja kasutavad teemaviidet #piimonsuperhea, loositakse välja kinkekott maitsvate piimatoodetega. Pärnust võtab maskott ette teekonna Viljandisse.