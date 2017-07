Murdunud oksa tõttu vigastada saanud neiu: see on minu teine sünnipäev

"Olime just söömast tulnud. Mõtlesime maha istuda ja arutada, mida selle palava ilmaga edasi võiks teha. Seega liikusimegi Vallikääru, nägime seal ülejäänud sõpru ja istusime nende juurde murule," meenutas Elina. "Järsku käis vali kraksatus. Kõik jäid vaikseks ja järgmisel sekundil oli puuoks meie peale kukkunud." Elina jõudis kiirelt asendit muuta nii, et oks tema näole ei kukuks.

"Kui pauk oli käinud, sain aru, et kõik ei ole korras. Oks kukkus mu parema poole roietele. See oli suurem oks," avaldas Elina ja ütles, et pidi puuokste vahelt välja roomama. "Ma üritasin nii kõvasti, kui suutsin, öelda, et palun kutsuge kiirabi, mul on väga valus. Mul jooksis ninast ja suust verd. Ma olin oma huulde nii kõvasti mingil moel hammustanud, et mul tuli ülahuulest pisike tükk välja. Hingeldasin nii kõvasti, nagu oleksin spurtinud."

Elina teatel olid kõik seltskonnas viibinud noored šokis ja nutsid. "Kuidas saab selline asi üldse võimalik olla? See tõenäosus on nii väike. Uskumatu," imestab ta siiani.

Haiglasse jõudes pandi neiu kõrvuti sõber Kaspariga, kes samuti murdunud oksa tõttu viga sai. "Meie vahel oli küll kardin, kuid ma nägin tema piirjooni ja kuulsin tema häält, kui arstid temaga rääkisid. Meid viidi kordamööda röntgenpilti tegema," rääkis Elina, kes kuulis, kuidas sõber valust oigas ja appi hüüdis.

Arstide vestlusest sai Elina aru, et ta sõber vajab operatsiooni. "Tol hetkel tulid mul pisarad silma ja ma läksin üleni kuumaks," meenutas ta. Elina kuulis hiljem, et tema sõbral oli maksarebestus ja tal opereeriti maksast tükk ära. "Ta ei saa ennast liigutada. Tal on voolikud küljes."

Elinal endal luumurde ega siseelundite vigastusi ei olnud, küll aga on tema rindkere endiselt valus. Juhtunu on talle vaimselt kurnavalt mõjunud. "Mentaalselt olen ma täiesti katki ja sassis omadega. Meil vedas, et me kõik ellu jäime," tõdes ta.

Pikemalt saab Elina kirjeldust juhtunu kohta lugeda tema blogist: http://elinalillebach.blogspot.com.ee/