Võrkpalliklubi ei pikenda põhilibero lepingut

Järgmisel hooajal on pärnakate libero 18aastane viljandlane Silver Maar.

Meeskonna peatreeneri Avo Keele sõnutsi oli Järveküljega rõõm koostööd teha. Keel tänas Järvekülge, et too aitas viimasel aastal treeningutel ja mängudel Maari välja koolitada. "Edu talle uutes tegemistes!" soovis Keel.

Pärnu võrkpalliklubi koosseis 2017/2018:

Sidemängijad: Markkus Keel, Karl Lilles

Keskblokeerijad: Tamar Nassar, Harri Palmar, Toms Švans (Läti), Madis Parrol, Mhait-Martin Pool

Nurgaründajad: Taavet Leppik, Kevin Saar, Siim Tammearu, Märt Tammearu, Robert Juchnevič (Leedu)

Diagonaalründaja: Edvinas Vaškelis (Leedu)

Libero: Silver Maar

Peatreener: Avo Keel