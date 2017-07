Eino-Jüri Laarmann: Huvitavad keskkonnanõuded

Kergliiklusteid ehitada on vaja, kuid sageli kohtab nende rajamisel koomilisi nõudeid. Tahkuranna valda, Lottemaad ja Pärnut ühendava kergliiklustee mereäärset lõiku nimetatakse romantiliseks rannateeks. Tore. Arusaamatuks jääb keskkonnanõue, et kümne meetri laiusest kraavist tuleb üle minna 65 meetri pikkuse sillaga. Sild peab ulatuma ühelt luiteharjalt teisele. Selline metallhiiglane paigaldatakse poole männilatvade kõrgusele. Luidetest üle ehitatakse asfaltkattega kergliiklustee. Kus on siin looduskaitse? See on looduse barbaarne hävitamine.