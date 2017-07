Aktiivselt elatud aastad hoiavad hinge noorena ja pühivad peast masendusmõtted, mis on kerged tulema. Viimase aja moodne märksõna on “aktiivne vananemine”, mida igaüks mõistab isemoodi, kuid mille laiem eesmärk on kujundada vananemist toetav keskkond ja parandada eakate elukvaliteeti.