Varas võttis sünnipäevakingiks saadud jalgratta

Aprilli algusest kuni eilse päevani on politsei registreeritud Pärnumaal 14 jalgratta vargust. Kümme ratast võeti omanikult Pärnus, kaks Sindis ja üks Vändra vallas.

Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnavanem Tõnu Kivis selgitas, et enamikul juhtudel pandi vargus toime korterelamust: viiel korral trepikojast, kahel korral korterelamu hoovist ja kahel juhul keldrist.

Gümnaaasiumis õppiva Liisa sõiduriist haihtus samuti kortermaja trepikojast. Ratas oli trepi käsipuu külge lukustatud. Liisa rääkis, et teised maja elanikud hoiavad seal samuti rattaid ja lapsevankreid, aga ta ei tea kas sel öösel veel midagi varastati. Trepikoja uks peaks öösel lukus olema, ent vargal õnnestus ikkagi võõras vara minem viia. Vargusest ei jäänud ühtegi jälge maha, isegi lahti murtud lukk võeti kaasa.

Liisal on sõiduriistast eriti kahju, sest ta sai selle kaks aastat tagasi sünnipäevaks. Rattaga sõitis ta igale poole: trenni, poodi, tööle, vahel kooli.

Õigupoolest on see kolmas kord, kui pere kaherattalisest ilma jääb, aga varasematel kordadel polnud varga saagiks langenud sõiduvahendid lukus.

Kivis juhib tähelepanu, et tuleb jälgida, kas koht, kuhu jalgratas ööseks jääb, on turvaline. Hoovi või lukustamata trepikotta pääseb igaüks sisse, ka see inimene kellel on halvad kavatsused. Politseinik soovitab trepikoda lukustada ja sinna jäetud rattad samuti.

Kui avalikus kohas sõiduvahend kuhugi jätta, tuleb see kindlasti lukustada. "Kui olete seltskonnaga ja soovite korraks poodi minna, peaks keegi jääma rattaid valvama," soovitas politseinik.

Juhul kui satutakse varguse ohvriks, tuleb politseile öelda võimalikult täpne varguse aeg ja koht. Kasuks tuleb kui omanik teab raami numbrit.

Üks innovaatiline võimalus ratta kindlustamiseks on Kivise sõnutsi liituda Bike-ID registriga, mis aitab tuvastada varastatud rataste omanikke ning suurendab tõenäosust, et kaherattaline omanikule tagastatakse.