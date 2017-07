Ema hämmastab, et lastele müüdi nuge

Eelmisel pühapäeval andis Toris elav Liisi üheksa-aastasele pojale 15 eurot, et too saaks kodu lähedalt laadalt endale midagi toredat soetada.

Poeg tuli aga laadalt koju kahe noaga. "Ma küsisin, kust ta need ostis, ja ta rääkis mulle, et laadal olid välismaalased, kes talle müüsid," meenutab Liisi, kelle sõnutsi arvas laps, et tegu võis olla lätlaste või leedukatega.

Et hind olid üpris odav ja noa sai soetada alla kümne euroga, ostsid terariistu peale Liisi lapse veel vähemalt kaks poissi, kel vanust 12–13 aastat. Viimased olla sõpradele rääkinud, et hakkavad nuge iga päev enesekaitseks kaasas kandma. "Ma ei tea, kust nad selle võtsid, et nuga läheb enesekaitseks vaja. Kas seda rääkis neile müüja või tuli keegi poistest ise selle peale?" hämmastub Liisi, kellele poiste niisugune jutt tekitab külmavärinaid.

Miks lastele, kes olid leti juures vanemateta, nuge müüdi, Liisi ei mõista. "Kas külmrelvi tohib müüa kellelegi, kes on alla 18aastane ja laadal saatjata?" uurib ema.

Seda, kas laatadel peaksid terariistad üldse müügis olema, küsib pärnakas Siiri, kes eelmisel nädalavahetusel kummalise olukorra keskmesse sattus.

"Möödunud laupäeval läksime lastega Pärnu jõe äärde vanakraamiturule. See on tore üritus, kus oleme selle suve jooksul mitu korda käinud, aga nüüd kadus see soov ära," räägib Siiri, kellega koos juhtus täikale silmanähtavalt purjus mees, kes, haaranud ettejuhtunud müügiletilt ühte kätte sirbi, teise vasara, viibutas neid inimeste keskel karjudes. "Ma nägin, kuidas minu lastel tekkis hirm. Minul tekkis hirm ja teistel seal olnud inimestel ka. Kujutad sa ette, kui mingi hull haarab sirbi ja vasara ja hakkab nendega vehkima?" Siiri tunneb seetõttu, et rünnakud, mille kohta ta välisuudistest loeb, võivad juhtuda Pärnuski.

Kui üks läheduses olnud julgem mees prooviski purjutajat korrale kutsuda, äsas napsutaja talle vasaraga. "Õnneks see löök väga tugev ei olnud ja mees jäi rahulikuks ning taganes," lausub Siiri, nentides, et vastasel juhul oleks ehk asi õnnetumalt lõppenud.

"Seda kõike nägi pealt naine, kes müügipindade eest raha kogub, aga ta ei teinud mitte midagi," teatab Siiri, kes tahab teada, kas niisuguses olukorras ei peaks laada eest vastutav inimene olukorda lahendama.

"Äkki tuleks mõelda üldse sellele, et terariistu laadale müüma ei tuldaks, sest nii võib iga hull relva kätte haarata. Või mõelda turvameeste palkamisele, et selliseid juhtumeid vältida, sest mina ennast küll sellel ajal turvaliselt ei tundnud. Kui mulle varem see üritus meeldis ja läksin hea meelega perega müüma asju, mis kappide tühjendamisest üle jäid, siis enam ei tõmba," tõdeb Siiri.