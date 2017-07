Pärnuga liituvad vallad kardavad eurorahata jääda

Näiteks praegu Pärnust pea 40 kilomeetrit eemal asuv Tõstamaa on pärast reformi juriidiliselt Pärnu linn ja paberil muutuvad valla põllumehed linnahärradeks.

See on tähtis, sest vähemalt praeguste tingimuste järgi maapiirkondade arenguks mõeldud euroraha linnadele ei jagata.

Audru vallavanem Siim Suursild selgitas, et probleeme tekitavad näiteks maaelu arengukava ja Leaderi meetmete toetuskord.

Kahjuks pole ühinemine võimalik, kui lepingu tingimused on täitmata. Tõiv Tiits

Näiteks jagatakse maaelu edendamise toetuse arvestamisel hindamispunkte, arvestades piirkonna kaugust lähimast suurest keskusest. Kui tekib Pärnu-sugune hiigellinn, toob see paberi peal linnapiirkonna põllulappidele “lähemale” ja praeguse süsteemi järgi vääriksid need piirkonnad pärast reformi järsku vähem toetust või kaotaksid üldse võimaluse rahasüsti saada.

Männituka talu peremees ja Paikuse volikogu liige Margus Saare on murelik. “Praeguste tingimuste järgi võime pärast Pärnuga liitumist toetustest vaid und näha,” selgitas ta. Saare ootab valitsuselt garantiid, et maaelu toetustest ühinemise järel ilma ei jääda.

Paikuse vallavanem Kuno Erkmann on kuulnud rahustavat juttu vaid kuluaaridest ja seetõttu paanikaks põhjust ta ei näe. “Tõsi, valdade saadetud ühispöördumisele pidanuks vastus tulema juunis, kuid seda me siiani saanud pole,” nentis vallajuht.

Erkmanni sõnutsi on valitsus piirnenud sõnaliste lubadustega, kuid vallad tahavad näha määrusi, mis muudaksid toetuste maksmise korda.

Suursild märkis, et omaaegne maaeluminister Urmas Kruuse lubas määrusi juba möödunud aastaks, kuid senini pole valitsus neid valmis saanud.

Valdade pahameelele vastas rahandusministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni, et maaeluministeerium lubaski juba eelmisel aastal, et varasemad toetused jätkuvad pärast reformi. “Vastavad määrused on praegu töös ja esitatakse peatselt kooskõlastusringile,” lubas pressiesindaja.

Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonnajuhataja Merle Saaliste täpsustas, et Leaderi meetme tingimuste muutmist valmistatakse veel ette. Ta lubas, et plaanis olev muudatus võimaldab tulevikus endist viisi toetusi jagada neilegi, kes juriidiliselt linna alla kuuluma hakkavad.

Hindepunktide jagamise kord, millest Audru vallavanem rääkis, tuleb samuti ära muuta. Maaeluministeerium kavatseb siinkohalgi tingimusi kohendada nõnda, et hindepunkte jagatakse 2015. aasta haldusjaotuse alusel.

Pärnu linna ühinemislepingus on kirjas, et valitsus pidi 1. juuliks garanteerima maaelu edendavad eurotoetused linnaga ühinevatele valdadele. Siiani pole ministeerium määrusi valmis saanud.

Liitumisleping ütleb sedagi, et kui valitsus toetusi tähtajaks ei taga, on valdadel õigus liitumisest loobuda.

Mitu Paikuse volikogu liiget viimasel istungil sellele klauslile viitaski. “Kahjuks pole ühinemine võimalik, kui lepingu tingimused on täitmata,” möönis volinik Tõiv Tiits. Samal meelel oli Eero Rändlagi.

Volikogu esimees Mait Talvoja hoiatas, et selle küsimuse tõttu võib augustis toimuda erakorraline volikogu istung.

Iseküsimus on, kas ühinemisest loobumine on enam võimalik. Rahandusministeeriumi pressiesindaja märkis, et valitsus on liitumised kinnitanud ja vastav määrus on jõustunud: seda enam muuta ei saa.

Hanni selgitas, et seda sorti tingimuslikke sätteid ühinemislepingus pole seadus ette näinud.