Rein Taaramäe vahetab meeskonda

Peale selle kinnitas vändrakas, et osaleb järgmisel nädalal San Sebastian Classicul ja augustis Norra velotuuril Arctic Race. Kuu aja pärast algavale Vueltale pääsu võimalusi ta suureks ei pea.

"19. augustil algab aasta kolmas suurtuur, kuid sellele pääsemine on väga küsitav. Esiteks ennast varem näidata on väga raske (võimalik, et meeskond kinnitatakse juba enne Arcticu velotuuri) ja teiseks on nüüd selge, et vahetan meeskonda," kirjutas Taaramäe. "Ega see fakt minu Vueltale saamise võimalusi suurenda. Eks lähinädalad näita, kas tuleb Vuelta ja mis värve ma uuel aastal esindama hakkan."