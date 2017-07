Kui siiani on igal pärnakal teada, et merevee taseme kriitiline piir on 1,6 meetrit üle Kroonlinna nulli, millest kõrgem vesi tungib linna tänavatele, tuleb nüüd selgeks õppida uus number, sest üleminek Amsterdami nullile toob kaasa kõrgusväärtuste tõusu. Selguse huvides oleks targem Kesklinna silla alune veemõõdu latt samuti õigeks seada.