Keskkooli lõpus ütles pärnujaagupilane Hans Üürike, et soovib 30aastasena pensionile jääda, kui on oma elu ära kindlustanud. Nüüd on ta 31aastane, aga lõpetada ei soovi, kuna teeb põnevat tööd, mida armastab: ta on nimelt heitealade sportlaste mänedžer. Gerd Kanteri tiimist tuule tiibadesse saanud Üürikese klientide hulka kuuluvad maailma absoluutsed tipud.