Suurüritused sulgevad augustis ja septembris tänavad

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistuse juhataja Anu Juurma-Saks selgitas, et kaheksa üritust on teada praeguse seisuga, aga taotlusi võib veel laekuda. Kui plaanitud külastajate arv jääb alla 1000 ja üritus kestab alla ööpäeva, tuleb linnavalitsusele avaliku ürtituse taotlus esitada hiljemalt 14 päeva enne toimumist. Suurema ettevõtmise puhul peab avalduse tegema kaks kuud varem.

Kui traditsioonilised üritused nagu kahe silla jooks liiklejatele probleeme ei tekita, sest inimesed on piirangutega kursis, võib vähem tuntud üritus meele mõruks teha, kui liikluspiirang tuleb üllatusena.

9. juulil linnasüdame sulgenud rullituur tõi kaasa palju nurinat. Linnavalitsusse laekus küll vaid üks kaebus: üks alasse jäänud ettevõte ei teadnud liikluskorralduse muudatusest.

Juurma-Saks sõnas, et linnavalitsuse avalike üritust lubade komisjon teeb etteheidetest oma järeldused. "Kuna liiklusmuudatusest teavitamine on korraldaja kohustus, vaatame kindlasti edaspidi karmima pilguga, kuidas ja kus on teavitus planeeritud," täpsustas ta.

Juurma-Saks rääkis, et iga ürituse puhul esitab korraldaja liiklusskeemi, mille vaatavad üle linnavalitsuse liikluse ja teede spetsialistid. Liiklus korraldatakse ümber heakskiidetud skeemi järgi. Kahjuks peab tema ütlust mööda möönma sedagi, et liiklusmärkidest ei peeta kinni. Kui liiklusmärke järgida, tuleb probleemegi vähem ette.

Ees ootavatest üritustest muutub Augustiunetuse toimumisasukoht: tänavafestival kolib Supeluse tänavalt Kuninga tänavale. Ürituse ajal on kesklinnas liiklus ümber korraldatud. Liiklusskeem on väljas Pärnu linnavalitsuse veebilehel.