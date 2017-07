Noored pianistid õpivad Arbo Valdma meistrikursusel

Valdma annab noortele pianistidele näpunäiteid ja soovitusi, mida juhendatavatel selles eas vaja läheb. "Praegu on õige aeg, et noor vaatama ja kuulama õpetada. See on tähtis osa enesearengus," selgitas professor. "Oluline on noortes pianistides esile tuua nende potentsiaal."

Meistrikursuse korraldaja Kaija Velmeti sõnutsi leidub osavõtvate pianistide seas imelapsi, kes noorest east sõltumata meisterlikkuse ja töökusega silma paistavad. "Toetavad vanemad, andekus ja töökus – see on väärtuslik kombinatsioon," kinnitas Velmet.

Huvilised saavad Pärnu raekojas tunde tasuta jälgida. Meistrikursus kestab 30. juulini.