Suvi on võrratu aeg, mil täiendada oma koduapteeki ja kostitada keha paljude vitamiinidega. Suurim vitamiiniallikas on loodus. Kõige kavalam viis, kuidas keha vajalikud toitained kätte saab, on pista saadused kannmikserisse ja valmistada üks maitsev smuuti ehk mahedik.