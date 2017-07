Pulmatort süüakse ära, tantsukingad kuluvad läbi, pruudikimp närtsib, kuid fotod jäävad. Tänu pulmafotograafile saab aastakümnete pärast taaselustada pulmapäeva rõõmu ja tundeid. Kuid kes on need inimesed, kes selle vastutusrikka ülesande enda kanda võtnud on?