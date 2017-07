Ühel päeval selgus, et suvilaplats oli jäänud Marge Rulli hooldada. Esialgu ehmatas see naise ära, nüüdseks aga põgeneb ta sinna igal vabal hetkel.

Marge Rull on julge ja spontaanne naine, kes on tuntud eelkõige tantsija, tantsuõpetaja ja treenerina. Laval tunneb ta end kui kala vees ja elus on võimeline rolle vahetama kiiremini, kui mõni jõuab silmi pilgutada. Trenniretuusid vahelduvad rahvariietega, rahvariiete asemel lendavad selga kodused suvilariided. Ühtviisi hästi näib ta end tundvat nii inimeste ees kui tomatite seas, näpud mullas.