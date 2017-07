FCI küttis Vaprusele sauna

Avapoolaeg Lasnamäe staadionil lõppes seisuga 0:4, kui kahel korral oli täpne FCI särki kandev pärnakas Artur Rättel. 151 pealtvaataja ees said jala valgeks ka Kirill Nesterov ja Pavel Dõmov.



Teisel poolajal suutis Ander Paabut, kes tegi selle hooaja debüüdi, küll ühe tagasi lüüa, kuid rohkemaks Pärnul jõudu ei jätkunud. Peale Paabuti said esimese mängu kirja Andro Aavik ja Rocco Mõtt.



FCI lõi veel kolm väravat ja seisuga 1:7 mäng lõppeski.



22. mail lõppes samade võistkondade vaheline mäng Pärnu poolt vaadatuna 1:11.



Pärnu asub kaheksa punktiga endiselt tabeli viimasel real. Kohtumise vähem pidanud Viljandi jääb kahe punkti kaugusele. FCI Tallinn on 36 punktiga neljas.