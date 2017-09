Templis näeb maailmarändurist näitleja monotükki

"2011. aastal leidsime oma postkastist Anne päevikud, tema soov oli oma lugu avalikustada. Päevikud tõid päevavalgele, et tüdruk elas enese kaitsmiseks 34 eluaasta jooksul viit elu – igas elus uus nimi ja identiteet. See on monodraama, kuidas Võru Annest sai Londoni Zahra," selgitavad autorid​.

Päevikute, veinipudelite, seksitööstuse, psühholoog Alice Milleri teooriate, Eesti ja Euroopa lähiajaloo ning Maateni kehastatud ja tüdrukut kohanud tegelaste kaudu joonistub pilt armastusest, ilust ja ellujäämisest. Pilt maailma ilusaimast tüdrukust.

Etendus sisaldab seksi, uimasteid ja vägivalda. Pere väiksemad liikmed soovitatakse koju jätta, kui ei ole viitsimist neile laval juhtuvat aktiivselt selgitada.

Monotükis on laval maailmarändur, näitleja ja lavastaja Siim Maaten, kes on kuulsust kogunud nii draamafilmis "Ema" kui teleseriaalis "Naabriplika".