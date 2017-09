Pärnu sadamasse on lubanud tulla unistuste laev

Tegemist on Saksamaal ja mujalgi Euroopas tuntud lõbusõidulaevaga. Eriti pärast seda, kui Deutschlandil hakati väntama Saksa menuseriaali "Unistuste laev" ("Das Traumschiff").

Pärnu Sadama nõukogu liikme Kaspar Koka hinnangul on ristluslaevade reisid Pärnusse käivitunud üle ootuste hästi.

Tänavu külastasid ristluslaevad Pärnu sadamat kolmel korral: Serenissima juulis ja Island Sky augustis ja septembris. Mõlema laeva reisikorraldajad on lubanud seda teha tulevalgi aastal.

"Oleme nende kolme külastusega tõestanud, et Pärnu sadam on võimaline kruiisilaevu vastu võtma, ja tagasiside on hea," sõnas Kokk, kes juhtis Pärnu reisisadama kai ehitust. "Viibisin 6.–8. septembrini Euroopa suurimal kruiisilaevanduse messil Seatrade Europe, kus kogesin, et esimeste edukate külastuste järel on Pärnu kui sihtkoha vastu huvi tõusnud hüppeliselt."