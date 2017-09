Jõuk lõi väidetavalt kuritegeliku ühenduse

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab Sindi mehi ühenduse kaudu seadusvastases majandustegevuses, kelmuses, avaliku korra raskes rikkumises ja sellele kihutamises, väljapressimises, peksmises, ähvardamises ja omavolilises eluruumi tungimises.

Prokurör Gardi Andersoni sõnutsi oli jõugu ninamees liigkasuvõtjast laenuandja Tepljakov. Kamba ülejäänud liikmed vahendasid talle laenusoovijaid ja nõudsid hiljem vägivaldselt võlgu sisse.

Väidetava kuritegeliku ühenduse 41aastane eestvedaja on mullu 22. augustist vahi all.

Kohtus polnud naine nõus mehe vastu tunnistama. Ta põhjendas, et ei tunne end ohvrina.

Andersoni selgituse kohaselt on kuritegeliku ühenduse üks tunnuseid, et iga liige annab selle toimimiseks oma panuse ja saab sellest kasu. “Süüdistuse järgi Tepljakovi ja tema kaaslaste puhul just nii oligi: süüdistatavad tegutsesid aktiivselt laenude vahendajatena ja said selle eest tasu,” avaldas prokurör.

Tepljakovi kaitsja Rünno Roosmaa taotles istungi alguses kohtult süüdistusakti saatmist tagasi prokuratuuri, kuna tema arvates on see puudulik. Roosmaa selgitas, et tema klienti süüdistatakse kuritegeliku ühenduse organiseerimises, kuid selle paragrahviga seoses pole teda eeluurimise ajal küsitletud. “Kaitsja õigusi on rämedalt rikutud,” rõhutas ta.

Et ülejäänud kohtualuste süüdistused on tihedalt seotud Tepljakovi omadega, toetasid nende kaitsjad kolleeg Roosmaa taotlust. Nemadki toonitasid, et puuduliku kohtueelse uurimise tõttu on süüdistatavate kaitsmine vaata et võimatu.

Anderson ei näinud põhjust, miks kohtupidamine ei peaks saama edasi minna, kuna Tepljakov on kuulatud korduvalt üle seoses kuritegelikku ühendusse kuulumisega.

Kohtunik Anu Tammeniit võttis seisukoha, et kõik vastab nõuetele ja et süüdistus on küllaldaselt avatud. “Kohus saab süüdistatavad üle kuulata ja alati on võimalus, et nad mõistetakse õigeks,” selgitas Tammeniit.

“Tahaks näha,” sosistas keegi advokaatide lauast naerda põristades.

Kuna eile arutati kuritegusid, millega olid seotud üksnes Tepljakov ja Hansalu, lubas kohus teistel süüdistatavatel istungi keskel ära minna.

Peale väidetavas kuritegelikus ühenduses korda saadetu süüdistab prokuratuur Tepljakovit üksi toime pandud lähisuhtevägivallas, väljapressimises, ähvardamises, peksmises ja röövimises.

Anderson kutsus tunnistama Tepljakovi elukaaslase, kes on eeluurimise ajal andnud ütlusi seoses kahe peksmisjuhtumiga. Kohtus polnud naine nõus mehe vastu tunnistama. Ta põhjendas, et ei tunne end ohvrina.

Niisiis esitas Anderson kohtule tõendina naise varem kahe juhtumi kohta antud ütlused, kus naine kirjeldab üksikasjalikult, kuidas mees teda jõhkralt peksis.

Niisamuti loobus kohtus ütluste andmisest naise eakas ema, keda Tepljakov väidetavalt mitu korda röövis. Ehkki eeluurimise ajal ütles proua, et tahab kindlasti temalt võetud 222 eurot tagasi, loobus ta nüüd tsiviilhagist. “Ei ole vaja,” lausus ta tagasihoidlikult selle kohta täpsustust küsinud prokurörile.

“Tavaliselt külastab, kui on pensionipäev,” luges Anderson kahjukannataja varem öeldut. “Küsib, kas on pensionipäev. Ütleb, et nüüd maksad mu elektri kinni. Kui haaran rahakoti ja hakkan raha lugema, haarab kõik endale.”

Hansalu ähvardanud ohvrit politseisse pöördumise eest. “Sina oled kits ja saatsid Tepljakovi vangi, saad selle eest tappa!” lausunud eakat naist Sindi vahel kohanud Hansalu.

Anderson kutsus tunnistama varem Tepljakovilt korterit üürinud mehe, kellelt kohtualune väidetavalt raha välja pressis. Tepljakov hakanud nõudma temalt pärast üüripinnalt väljakolimist 1000 eurot.

Mille eest temalt raha nõuti, ei osanud tunnistaja öelda. “Ütles, et protsendid tuleb maksta,” sõnas ta.

Kuna Tepljakov tabanud mehe korduvalt pangaautomaadi juures, olevat temalt 700 eurot kättegi saadud. Väljapressija olla teda ähvardanudki. “Lubas lapsed maha lüüa,” sõnas tunnistaja.

Tunamullu 1. jaanuaril kohtus ohver väljapressijaga Sindi seltsimajas aastavahetuse peol. Siis nõudnud trepil suitsu tõmmanud kaaslinlane temalt taas viivist ja virutanud talle vastu hambaid, misjärel kahe hamba küljest killu murdnud kannatanu kukkus siruli. Alles siis soostus mees pöörduma politseisse.

Tunnistaja ei osanud vastata Roosmaa küsimusele, millal kohtualune tema lapsi tappa ähvardas. “Tõsine süüdistus, kohutav asi – peaks jääma elu lõpuni meelde,” heitis advokaat ette.

Kohus väidetava kuritegeliku ühenduse üle jätkub täna. Mahukas kohtuasi jõuab lõpplahenduseni alles detsembris.