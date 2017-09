Pärnus korraldatakse animeeritud terviseloenguid

"Loengu tarbeks on meie hea sõber Leho Mägedi animatsioonistuudiost Fresco Film OÜ valmistanud lühifilmi, mis keerulisi teemasid mõista aitab," rääkis MTÜ Roheliselt Värske Elu eestvedaja Merle Einola.

Loengu eesmärk on panna inimesi mõtlema, et õige toiduvalikuga saavad nad tõsta enda ja oma pere elukvaliteeti ja olla õnnelikumad. "Loengu alus on minu isiklik kogemus, olen ligemale 20 aastat uurinud tervislikku toitumist raku tasandil ja selle mõju tervisele," selgitas Einola. "Terviseloengul räägingi, kuidas õigeid toiduvalikuid tehes vältida allergiaid, diabeeti ja ülekaalulisust, mis on tänapäeva moodsa ühiskonna haigused."